Опубликовано видео из Польши, где в ДТП с автобусом пострадали петербужцы

Польский канал опубликовал видео с места происшествия, где в ДТП с автобусом пострадали граждане России.

Накануне, 31 марта, на юге Польши произошло ДТП с пассажирским автобусом.

Автобус "Мерседес" не поделил трассу с внедорожником. Из-за ДТП оба транспортных средства улетели в кювет и перевернулись. Сообщается, что в этой аварии пострадали 8 человек. Всего в автобусе было 33 туриста. Среди пострадавших были туристы из Санкт-Петербурга, Москвы и Арзамаса. Они возвращались из поездки в Чехию. Тяжело травмирована одна пассажирка, она находится в специализированной польской клинике под наблюдением квалифицированных врачей. Из какого города женщина, не уточняется.

31 марта около 10.00 утра в районе н.п. Добромеж (Свидницкий повят, Нижнесилезское воеводство) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся автобус с российскими туристами (31 человек) из Санкт-Петербурга, Москвы и Арзамаса. Пострадали 8 человек, которым была оперативно оказана медицинская помощь. Одна туристка остается в специализированной польской клинике под наблюдением квалифицированных врачей. Остальные россияне возвращаются домой. Генеральное консульство России в Познани находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры. МИД РФ

Комиссариат полиции в городе проводит расследование по факту происшествия. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: tvn24