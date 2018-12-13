Опубликовано видео из Пакистана, где в загоревшемся автобусе сгорели заживо 8 человек

Названа и причина возгорания пассажирского автобуса.

В Пакистане в загоревшемся на ходу пассажирском автобусе погибли 8 человек, еще четверо с ожогами в больнице.

ЧП произошло в пакистанском городе Джелам в провинции Пенджаб в минувшее воскресенье. В небольшом пассажирском автобусе, в котором находилось 16 человек, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием транспортного средства. В автобусе сгорели заживо 8 человек. Еще 4 человека с сильными ожогами доставлены в больницу.

Местные власти расследуют все обстоятельства трагедии.

Ранее на Piter.TV трагедия в Шереметьево: опубликовано видео из горящего самолета, опубликован полный список погибших и пропавших без вести, СКР подтвердило, что выжили только 37 человек.

Видео: YouTube/Abbtakk