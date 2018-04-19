Видео: украинские депутаты подрались из-за спора "кто из них лучший радикал"

Мельничук и Линько не смогли разрешить спор словами. В итоге доказывали кто из них лучше с помощью кулаков.

В сети появилось эпичное видео драки депутата Верховной Рады Сергея Мельничука с его бывшим коллегой по фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько. Об этом сообщает украинские СМИ.

Сообщается, что мужчины подрались после эфира на украинском телеканале. По предварительной информации депутаты не сошлись во мнениях об исключении Мельничука из "Радикальной партии". Журналисты, которые оказались очевидцами спора сообщают, что парламентарии говорили на повышенных тонах еще во время эфира.

Известно, что после c съемок Мельничук не мог сдержаться и все-таки ударил Линько.

Видео: YouTube - NEWSONE