Опубликованы поручения президента РФ Путина по борьбе с ВИЧ

В частности, в списке поручений – увеличение охвата антиретровирусной терапией людей с ВИЧ.

В СМИ попал ряд поручений, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным. Он связан с вопросами противодействия ВИЧ в стране, сообщает газета "Коммерсант".

Отмечается, что Владимир Путин потребовал в два раза увеличить охват антиретровирусной терапией людей с ВИЧ, до 90%. Кроме того, президент настоял, чтобы с фармпроизводителями проработались вопросы снижения отпускных цен и осуществления централизованных закупок. Помимо этого, правительство РФ до 1 июля должно обеспечить утверждение новой госстратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

При этом стоит обращать внимание на группы риска, разработав программы профилактики ВИЧ и обеспечив для этого финансирование. Это может произойти в рамках обследования по диспансеризации с условием согласия и соблюдения конфиденциальности.