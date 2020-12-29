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Опубликованы первые минуты миссии HITMAN III в Дубае

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Hitman 3 — это драматическое завершение трилогии World of Assassination.

В сети появились первые минуты  миссии HITMAN III в Дубае. Ролик опубликован на YouTube-канале Game Informer в минувший четверг, 31 декабря.

Сюжет разворачивается на самом высоком небоскребе мира. Молчаливый убийца вскарабкивается на него с помощью специального костюма, который позволяет ему дышать. 

Hitman 3 является драматическим завершением трилогии World of Assassination.

Ранее мы сообщали о том, что японский аниме-фильм "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" побил рекорд по сборам.

Теги: hitman iii, игры, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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