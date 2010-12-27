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В сети появились первые кадры из сериала "Шпион" с Сашей Бароном Коэном
Сегодня, 12:59
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Alena_Zinovieva

В сети появились первые кадры из сериала "Шпион" с Сашей Бароном Коэном

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Премьера состоится 6 сентября на Netflix.

В сети появились первые кадры из нового сериала "Шпион" с известным комиком Сашей Бароном Коэном. Их опубликовал стриминговый телеканал Netflix.

Действия сериала разворачиваются в 1960-х гг. По сюжету агент политической разведки Израиля "Моссад" Илай Коэн получает задание отправиться в Сирию и под прикрытием выяснить информацию о готовящихся терактах и провокациях.

В "Шпионе" Саша Барон Коэн предстанет в редком для себя драматическом амплуа. Премьера сериала состоится 6 сентября на Netflix.

Ранее мы писали, что в сети появилось первое фото со съемок второго сезона "Пацанов".

Фото: netflix.com

Теги: netflix, саша барон коэн, сериал шпион
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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