В сети появились первые кадры из сериала "Шпион" с Сашей Бароном Коэном

В сети появились первые кадры из нового сериала "Шпион" с известным комиком Сашей Бароном Коэном. Их опубликовал стриминговый телеканал Netflix.
Действия сериала разворачиваются в 1960-х гг. По сюжету агент политической разведки Израиля "Моссад" Илай Коэн получает задание отправиться в Сирию и под прикрытием выяснить информацию о готовящихся терактах и провокациях.
В "Шпионе" Саша Барон Коэн предстанет в редком для себя драматическом амплуа. Премьера сериала состоится 6 сентября на Netflix.
Ранее мы писали, что в сети появилось первое фото со съемок второго сезона "Пацанов".
Фото: netflix.com
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