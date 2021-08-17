Опубликованы кадры с места крушения Ил-112В в Подмосковье

Все три члена экипажа погибли.

В интернете появились кадры с места падения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке. Их опубликовали Telegram-канала "112" и Baza.

По данным пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации, при крушении воздушного судна каких-либо разрушений и жертв на земле не выявлено. Самолет после падения полностью сгорел. Экипаж погиб.

Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. из сообщения ОАК.

Напомним, крушение Ил-112В произошло 17 августа. Воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы примерно 1,5 км. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий ЧП.

Ранее умер главный конструктор Ил-76 Андрей Юрасов.

Видео: Telegram / 112, Baza

