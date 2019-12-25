Умер главный конструктор Ил-76 Андрей Юрасов

Ему было 59 лет.

В возрасте 59 лет умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Об этом информирует пресс-служба "Ил".

Сообщается, что он скончался 16 августа после продолжительной болезни.

Место и время похорон пока неизвестно.

Юрасов проработал всю свою трудовую жизнь в ОКБ "Ильюшин". Одной из последних модификаций Ил-76, над которой работал конструктор, является Ил-76МД-90А.

Ранее умер экс-глава комитета по культуре Ленобасти Владимир Богуш.

Фото: ilyushin.org

