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Умер главный конструктор Ил-76 Андрей Юрасов
Сегодня, 10:48
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Умер главный конструктор Ил-76 Андрей Юрасов

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Ему было 59 лет.

В возрасте 59 лет умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. Об этом информирует пресс-служба "Ил".

Сообщается, что он скончался 16 августа после продолжительной болезни.

Место и время похорон пока неизвестно.

Юрасов проработал всю свою трудовую жизнь в ОКБ "Ильюшин". Одной из последних модификаций Ил-76, над которой работал конструктор, является Ил-76МД-90А. 

Ранее умер экс-глава комитета по культуре Ленобасти Владимир Богуш.

Фото: ilyushin.org
 

Теги: андрей юрасов, ил-76
Категории: Новости России, Лента новостей,

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