Место крушения пропавшего вертолёта Ми-8 обнаружили в Онежском озере

Работы по расследованию инцидента начались ночью 5 февраля.

В Онежском озере спасатели нашли пропавший на прошлой неделе вертолет Ми-8. По информации пресс-службы МЧС России, на борту находились три человека. Об этом пишет spb.aif.ru.

Спасатели МЧС осмотрели акваторию в районе села Деревянное с помощью снегоходов и судов на воздушной подушке. Они обнаружили обломки вертолёта на глубине около 50 метров, в 11 км от берега.

Работы по расследованию инцидента начались ночью 5 февраля. Были созданы оперативный штаб и комиссия, в которых задействованы более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы из Центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, которые имеют допуск к погружению до 60 метров. Для погружений используется телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", способный опускаться на глубину до 300 метров.

Ранее мы сообщили о том, что в здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" произошел пожар.

Фото: Telegram / МЧС России