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Опубликованы кадры момента ДТП в Зеленограде: Бетономешалка протаранила автобус

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В ДТП пострадали два человека, водитель автобуса и пассажир

Накануне, 21 сентября, в Зеленограде произошло ДТП с автобусом, в котором были пассажиры.

Около 15 часов 45 минут водитель бетономешалки проигнорировал запрещающий "красный" сигнал светофора и протаранил на перекрестке городской автобус, который следовал по маршруту №5. Авария произошла на пересечении Панфиловского проспекта и Андреевской улицы.

В ДТП пострадали водитель автобуса и пассажир городского транспорта. Пострадавших с места ДТП эвакуировал вертолет. На месте ДТП работали полиция, спасатели и медики.

 

Видео: YouTube/ДТП и ЧП Москва

Фото: ВК/ДТП и ЧП | Москва | Москва Онлайн | МСК

 
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Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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