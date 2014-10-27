Опубликованы кадры момента ДТП в Зеленограде: Бетономешалка протаранила автобус

В ДТП пострадали два человека, водитель автобуса и пассажир

Накануне, 21 сентября, в Зеленограде произошло ДТП с автобусом, в котором были пассажиры.

Около 15 часов 45 минут водитель бетономешалки проигнорировал запрещающий "красный" сигнал светофора и протаранил на перекрестке городской автобус, который следовал по маршруту №5. Авария произошла на пересечении Панфиловского проспекта и Андреевской улицы.

В ДТП пострадали водитель автобуса и пассажир городского транспорта. Пострадавших с места ДТП эвакуировал вертолет. На месте ДТП работали полиция, спасатели и медики.

Видео: YouTube/ДТП и ЧП Москва

Фото: ВК/ДТП и ЧП | Москва | Москва Онлайн | МСК