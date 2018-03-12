Опубликованы кадры испытания высокоточных снарядов "Краснополь"

Минобороны на официальном сайте опубликовало видео с учений на Лужском полигоне.

Сегодня, 12 марта, на официальном сайте Минобороны России опубликовано видео с Лужского полигона, где прошли испытания модернизированных снарядов "Краснополь".

Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с применением высокоточных самонаводящихся снарядов "Краснополь". Калибр снарядов составляет 152 и 155 мм. Снаряды снабжены реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.

Стрельба этими снарядами ведется из самоходных гаубиц "Мста - С". Вероятность попадания в цель составляет не менее 95%. Все эти свойства делают "Краснополь" эффективнеее сотни обычных снарядов. "Краснополь" успешно применялся для ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.

Видео: Минобороны России