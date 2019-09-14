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Опубликован второй трейлер сериала "Хранители" от HBO

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Премьера первого эпизода назначена на 20 октября.

В сети появился второй трейлер предстоящего сериала "Хранители", основанного на одноименном графическом романе Алана Мура и Дейва Гиббонса . Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии HBO.

Действие телесериала развернётся после событий комикса. В основу сюжета легла идея о том, что супергерои далеко не идеальны, а также как и люди могут совершать преступления.  Главные ролик в проекте сыграли Реджина Кинг, обладатель премии "Оскар" Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон и другие.

Напомним, что первая экранизация "Хранителей" вышла в 2009 году. Режиссером фильма выступил Зак Снайдер. Фильм был тепло принят многими критиками и фанатами, однако мировые сборы не смогли в полной мере удовлетворить ожидания студийных боссов.
Видео: YouTube/HBO

Теги: hbo, трейлер, хранители
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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