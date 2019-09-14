Опубликован второй трейлер сериала "Хранители" от HBO

Премьера первого эпизода назначена на 20 октября.

В сети появился второй трейлер предстоящего сериала "Хранители", основанного на одноименном графическом романе Алана Мура и Дейва Гиббонса . Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии HBO.

Действие телесериала развернётся после событий комикса. В основу сюжета легла идея о том, что супергерои далеко не идеальны, а также как и люди могут совершать преступления. Главные ролик в проекте сыграли Реджина Кинг, обладатель премии "Оскар" Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон и другие.