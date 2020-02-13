Опубликован трейлер сериала "Банд Лондона" от режиссера "Рейда"

Проект расскажет о борьбе в криминальном мире в столице Англии.

В сети опубликован трейлер экшн-сериала "Банды Лондона", снятого режиссером Гаретом Эвансом. Ранее постановщик работал над двумя частями боевика "Рейда", снискавших большую популярность у любителей жанра.

Сюжет нового проект Эванса развернется вокруг банды, в которой убивают главаря. Его сын пытается подчинить себе бывших коллег отца и наказать тех, кто виноват в его смерти.

В сериале сыграли Азиф Раза Мир, Лусиан Мсамати, Рэй Пантаки, Парт Такерар, Орли Шука, Мадс Коудал и другие. Дата выхода шоу на данный момент пока неизвестна.

Видео: YouTube / Movie Trailers Source