Опубликован трейлер фильма "Проклятье" Сэма Рейми

Фильм выйдет на большие экраны 16 января.

Кинокомпания SonyPictures выпустила дублированный трейлер фильма ужасов "Проклятие", спродюсированного постановщиком триллера "Зловещие мертвецы" и супергеройской ленты "Человек-Паук" Сэмом Рейми. За режиссуру отвечал американский Николас Песке.

Сюжет нового фильма от создателя триллеров основан на культовом одноименном хорроре Такаси Симидзу "Проклятие", который вышел в 2002 году. После того, как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

Главные роли в ленте сыграли Лин Шэй (франшиза "Астрал"), Джеки Уивер (номинанант на "Оскар" за фильм "Мой парень – псих"), Андреа Райзборо ("Обливион"), Джон Чо ("Поиск"), Бетти Гилпин ("Собачья жизнь 2"), Дэмиан Бишир (номинант на "Оскар" за фильм "Лучшая жизнь").

Видео: YouTube/SonyPicturesRU