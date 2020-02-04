Опубликован трейлер фильма "Опасный элемент" с Розамунд Пайк

В российский прокат "Опасный элемент" выйдет 23 апреля 2020.

В сети опубликован трейлер биографического фильма "Опасный элемент" ("Radioactive" - в ориг.), где главную роль сыграла номинантка на премию "Оскар" Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Воспитание чувств", "Недруги").

Сюжет ленты расскажет о Марии и Пьера Кюри — их любви и научных открытий, в числе которых радиоактивные элементы радий и полоний.

Помимо Пайк в картине сыграли Аня Тейлор-Джой, Сэм Райли, Анайрин Барнард, Джонатан Арис, Саймон Расселл Бил, Кори Джонсон и другие. Фильм снял режиссер Маржан Сатрапи, ранее работавшая над такими картинами, как "Голоса" (2014) и "Банда Йотаса" (2012).

В российский прокат "Опасный элемент" выйдет 23 апреля 2020.

Видео: YouTube / StudiocanalUK