Опубликован трейлер фильма "Никто" Ильи Найшуллера

Премьера картины "Никто" в кинотеатрах состоится 26 февраля 2021 года.

В воскресенье, 13 декабря, в сети появился трейлер киноленты "Никто" Ильи Найшуллера. Ролик опубликован на YouTube-канале портала IGN.

В качестве сценариста выступил Дерек Колстад, работавший над тремя фильмами про Джона Уика. Более того, продюсером "Никто" стал Дэвид Литч. По сюжету "Никто" фактически является новой версией Джона Уика.

Премьера фильма "Никто" ожидается 26 февраля 2021 года.

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