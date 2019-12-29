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Опубликован трейлер фэнтези-сериала "Письма королю" от Netflix

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В основу истории легла одноименная книга голландского писателя Тонке Драгта.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер своего нового фэнтези-сериала "Письма королю", где одну из ролей сыграл Энди Серкис, известный по роли Голума в кинотрилогоии "Властелин колец". 

По сюжету главный герой юноша получает приказ доставить жизненно важное послание в мире, где идёт жестокая война между тремя королевствами. В основу истории легла одноименная книга голландского писателя Тонке Драгта.

В сериале также сыграли дочь Серкиса Руби Эшборн Серкис ("Сокровище нации"), Джона Лис ("Страшные сказки"), Дэвид Уэнэм ("300 спартанцев") и Амир Уилсон ("Темные начала"). Премьера проекта запланирована на 20 марта 2020 года.
Видео: Netflix 
Теги: трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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