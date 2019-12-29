Опубликован трейлер фэнтези-сериала "Письма королю" от Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер своего нового фэнтези-сериала "Письма королю", где одну из ролей сыграл Энди Серкис, известный по роли Голума в кинотрилогоии "Властелин колец".
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По сюжету главный герой юноша получает приказ доставить жизненно важное послание в мире, где идёт жестокая война между тремя королевствами. В основу истории легла одноименная книга голландского писателя Тонке Драгта.
В сериале также сыграли дочь Серкиса Руби Эшборн Серкис ("Сокровище нации"), Джона Лис ("Страшные сказки"), Дэвид Уэнэм ("300 спартанцев") и Амир Уилсон ("Темные начала"). Премьера проекта запланирована на 20 марта 2020 года.
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