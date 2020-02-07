Лидером остается профессия грузчика.

Опубликован топ-10 самых популярных профессий 2019 года в России. Чаще всего жители страны интересуются вакансиями водителей. Однако показатели равны тем, которые зафиксированы в 2018 году. В топ-три также попали специальности грузчика и электрика. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на аналитику "Авито. Работа".

Следом за ними расположились сварщики, няни, разнорабочие, повара, уборщицы, продавцы и администраторы. Больше всего спрос вырос на профессию грузчика, электрика, няни и разнорабочего. Отрицательную динамику показали профессии сварщика, продавца, администрирования.

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