Вышел русский трейлер драматической комедии "Стендапер по жизни"

В сети появился русский трейлер драматической комедии "Стендапер по жизни", где главные роли сыграрали комик Бен Шварц и трехкратный номинант на "Золотой глобус" Билли Кристал.
По сюжету фильма немолодой стендап-комик не сумел добиться признания в Лос-Анджелесе и возвращаться к себе домой на Лонг-Айленд. Там он знакомится с обаятельным, но пьющим дерматологом, который также переживает жизненный кризис. Герои находят друг в друге отдушину, и начинают вместе карабкаться наверх.
В цифровом варианте картина выйдет 20 марта 2020 года.
Видео: YouTube / IVideos
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