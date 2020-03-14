Вышел русский трейлер драматической комедии "Стендапер по жизни"

Лента расскажет о немолодом комике, переживающем личностный кризис.

В сети появился русский трейлер драматической комедии "Стендапер по жизни", где главные роли сыграрали комик Бен Шварц и трехкратный номинант на "Золотой глобус" Билли Кристал.

По сюжету фильма немолодой стендап-комик не сумел добиться признания в Лос-Анджелесе и возвращаться к себе домой на Лонг-Айленд. Там он знакомится с обаятельным, но пьющим дерматологом, который также переживает жизненный кризис. Герои находят друг в друге отдушину, и начинают вместе карабкаться наверх.

В цифровом варианте картина выйдет 20 марта 2020 года.

Видео: YouTube / IVideos