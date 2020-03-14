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Вышел русский трейлер драматической комедии "Стендапер по жизни"

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Лента расскажет о немолодом комике, переживающем личностный кризис.

В сети появился русский трейлер драматической комедии "Стендапер по жизни", где главные роли сыграрали комик Бен Шварц и трехкратный номинант на "Золотой глобус" Билли Кристал. 

По сюжету фильма немолодой стендап-комик не сумел добиться признания в Лос-Анджелесе и возвращаться к себе домой на Лонг-Айленд. Там он знакомится с обаятельным, но пьющим дерматологом, который также переживает жизненный кризис. Герои находят друг в друге отдушину, и начинают вместе карабкаться наверх. 

В цифровом варианте картина выйдет 20 марта 2020 года. 
Видео: YouTube / IVideos 

Теги: трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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