В Смольном рассказали о расширении зоны платной парковки в центре города

Максимальную планку часового тарифа для автомобилей собираются поднять до 132,25 рублей.

Опубликован проект распоряжения о расширении зоны платной парковки в центре Петербурга. Городской центр управления парковками уже раздает поручения различным ведомствам. В частности, должны установить дорожные знаки и нанести разметку до 24 ноября. Об этом пишет "Фонтанка".

Под расширения попала 71 улица. В их числе улицы Чайковского, Фурштатская, Новогородская и Одесская. Далее планируется распространить зону на Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы.

Максимальную планку часового тарифа для автомобилей собираются поднять до 132,25 рублей (сейчас 60 рублей). Однако обоснование в комитет по тарифам представлено на меньшую ставку – 100 рублей в час. Вторым возможным вариантом является 80 рублей, сообщает "Фонтанка".

Ранее мы писали, что платную парковку в Петербурге можно оплатить через Apple Pay и Google Pay.

Фото: Piter.TV