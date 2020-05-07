Опубликован первый трейлер фильма "Веном 2: Да будет Карнаж"

Премьера в России намечена на 16 сентября.

В понедельник, 10 мая, в сети появился первый трейлер супергеройского фильма "Веном 2: Да будет Карнаж". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

В сюжете второй части зрителей познакомят со злодеем сумасшедшим маньяком Клетусом Кэсседи. В него, как и в главного героя Эдди вселяется инопланетное существо из другой цивилизации. В главных ролях Том Харди, Мишель Уильямс, Стивен Грэм и Вуди Харрельсон.

Премьера картины в России ожидается 16 сентября 2021 года в кинотеатрах.

Видео: Sony Pictures Entertainment/YouTube