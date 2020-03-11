  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:03
77
Rybka123
Код вставки плеера

Опубликован трейлер нового фильма с Дуэйном "Скалой" Джонсоном

0 0

В российский прокат лента выйдет 23 июля 2020 года. 

Студия  Disney выпустила трейлер "Круиз по джунглям", где главные роли сыграли Дуэйн Джонсон ("Форсаж", "Рэмпейдж") и Эмили Блант ("Тихое место").

По сюжету комедии отважная исследовательница дикой природы отправляется вдоль по Амазонки, чтобы найти легендарное дерево с магическими свойствами. Компанию в путшествии ей соствит её утонченный брат и бесшабашный капитан круизного пароходика. В дебрях джунглей путников будет подстерегать множетсво смертельных опаснасностей. 

Также в фильме сыграли Джесси Племонс, Пол Джаматти, Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Вероника Фалькон, Энди Найман, Рафаэль Алехандро и другие. В российский прокат лента выйдет 23 июля 2020 года. 
Видео: Disney Россия / YouTube

Теги: круиз по джунглям, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии