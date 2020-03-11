Опубликован трейлер нового фильма с Дуэйном "Скалой" Джонсоном

В российский прокат лента выйдет 23 июля 2020 года.

Студия Disney выпустила трейлер "Круиз по джунглям", где главные роли сыграли Дуэйн Джонсон ("Форсаж", "Рэмпейдж") и Эмили Блант ("Тихое место").

По сюжету комедии отважная исследовательница дикой природы отправляется вдоль по Амазонки, чтобы найти легендарное дерево с магическими свойствами. Компанию в путшествии ей соствит её утонченный брат и бесшабашный капитан круизного пароходика. В дебрях джунглей путников будет подстерегать множетсво смертельных опаснасностей.

Также в фильме сыграли Джесси Племонс, Пол Джаматти, Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Вероника Фалькон, Энди Найман, Рафаэль Алехандро и другие. В российский прокат лента выйдет 23 июля 2020 года.

Видео: Disney Россия / YouTube