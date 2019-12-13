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Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Сегодня, 18:21
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matveyvn

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

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Игра является самым амбициозным и масштабным проектом студии на данный момент.

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2.

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры . Об этом сообщается в группе проекта в Facebook.

Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным, - говорится в сообщении.

S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым амбициозным и масштабным проектом студии на данный момент.

Ранее был опубликован трейлер сериала с Хемсвортом и Вальцем "Самая опасная игра".

Теги: game, игры, сталкер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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