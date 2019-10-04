Опубликован новый трейлер фильма "Девятая"

Главные роли в фильме сыграли Дэйзи Хэд и Евгений Цыганов.

В сети появился трейлер русского триллера "Девятая", режиссера Николая Хомерики. Премьера фильма назначена на 7 ноября 2019 года.

В картине будут присутствовать популярные места Санкт-Петербурга и здания, построенные в готическом стиле. Сюжет разворачивается в конце XIX - го века. В небольшом городе убивают молодых девушек. Искать преступника предстоит сыщику и англичанке, которая выдает себя за ясновидящую. Она видит знаки о книге, с помощью которой призывают мертвых. Она должна стать девятой жертвой для открытия врат в ад.

Главные роли в фильме сыграли Дэйзи Хэд, Евгений Цыганов, Мария Скуратова, Дмитрий Лысенков и другие.

Видео: YouTube/Central Partnership