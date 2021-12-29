Опубликован допрос мужчин, задержанных за нападение на полицию на станции "Тульская"

В МВД показали видео, на котором опрашиваются участники драки с полицейскими в столичном метро.

Опубликован допрос мужчины, задержанного за нападение на полицию на станции "Тульская". Ролик разместили в социальных сетях представители региональных правоохранительных органов по российской столице. В кадре показан мигрант в красной куртке, который отвечает на вопросы представителей закона. Он улыбается камере. Мужчина уточнил, что не оказывал сопротивление после драки, однако потребовал от оперативников убрать от него руки.

Напомним, что 17 февраля полицейские попросили двоих мигрантов на платформе станции метро "Тульская" пройти с ними для установления личностей. В ответ на это иностранцы решили оказать сопротивление. Злоумышленники напали на правоохранителей. Позже оказалось, что одним из подозреваемых стал 21-летний уроженец Таджикистана. Второй подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Его поймали на следующий день.

В Москве задержаны напавшие на полицейских пассажиры метро.

Фото и видео: МВД по Москве

