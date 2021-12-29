В Москве задержаны напавшие на полицейских пассажиры метро

По факту произошедшего ведется уголовное дело.

В Москве задержан второй напавший на полицейских пассажир метро. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы регионального управления Следственного комитета России Юлия Иванова. Чиновница напомнила, что силовой конфликт произошел на платформе станции "Тульская" в российской столице. Новым подозреваемым в деле стал мужчина 2003 года рождения.

Задержан второй фигурант, подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене. Юлия Иванова, глав пресс-службы СК РФ по Москве

Напомним, что два пассажира московского метро на станции "Тульская" избили представителей закона. Они проявилис агрессию в ответ на требование полицейских пройти в специальную комнату для установления личности. Подозреваемый 2000 года рождения был задержан оперативниками на месте событий. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Фигуранту расследования грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Кемеровской области конфликт перерос в массовую драку.

Фото и видео: Telegram / BAZA

