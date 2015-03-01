  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оптовый рынок на улице Салова начали сносить ради строительства ВСМ
Сегодня, 21:36
149
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Оптовый рынок на улице Салова начали сносить ради строительства ВСМ

0 0

В Петербурге демонтируют рынок на Салова под будущее движение скоростных поездов.

В Санкт-Петербурге стартовал снос оптового рынка на улице Салова. Работы связаны с подготовкой территории под строительство высокоскоростной магистрали, сообщает "Фонтанка".

Рынок находится на участке, где железнодорожные пути поворачивают в сторону Волковской. По плану Росжелдора, здесь необходимо расширить железнодорожное ответвление и перенаправить поезда с Московского вокзала на Волковскую.

Ранее ведомство выпустило распоряжения об изъятии десятков объектов недвижимости в районе будущего строительства. Демонтаж рынка стал одним из первых этапов реализации проекта.

 

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленобласть предложила построить развязку для удобного доступа к ВСМ.

Фото: пресс-служба АО "РЖД" 

Теги: всм, снос рынка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии