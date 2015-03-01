Оптовый рынок на улице Салова начали сносить ради строительства ВСМ

В Санкт-Петербурге стартовал снос оптового рынка на улице Салова. Работы связаны с подготовкой территории под строительство высокоскоростной магистрали, сообщает "Фонтанка".
Рынок находится на участке, где железнодорожные пути поворачивают в сторону Волковской. По плану Росжелдора, здесь необходимо расширить железнодорожное ответвление и перенаправить поезда с Московского вокзала на Волковскую.
Ранее ведомство выпустило распоряжения об изъятии десятков объектов недвижимости в районе будущего строительства. Демонтаж рынка стал одним из первых этапов реализации проекта.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Ранее Piter.TV сообщал, что Ленобласть предложила построить развязку для удобного доступа к ВСМ.
Фото: пресс-служба АО "РЖД"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все