Оптовый рынок на улице Салова начали сносить ради строительства ВСМ

В Петербурге демонтируют рынок на Салова под будущее движение скоростных поездов.

В Санкт-Петербурге стартовал снос оптового рынка на улице Салова. Работы связаны с подготовкой территории под строительство высокоскоростной магистрали, сообщает "Фонтанка".

Рынок находится на участке, где железнодорожные пути поворачивают в сторону Волковской. По плану Росжелдора, здесь необходимо расширить железнодорожное ответвление и перенаправить поезда с Московского вокзала на Волковскую.

Ранее ведомство выпустило распоряжения об изъятии десятков объектов недвижимости в районе будущего строительства. Демонтаж рынка стал одним из первых этапов реализации проекта.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"