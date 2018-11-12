Оптоклуб РЯДЫ представил новую систему клубных карт

Первый российский лоукостер продолжает революцию в ритейле. РЯДЫ презентовали обновленную линейку годовых абонементов, которые позволят их обладателям посещать один или сразу несколько оптоклубов и делать покупки по самым привлекательным ценам в Москве и Петербурге.

Большая парковка, вместительная тележка, широкие проходы и 4 тысячи наименований самых популярных товаров – все это вы встретите в каждом из четырех Оптоклубов. Чего действительно нет в РЯДАХ – так это скидок и распродаж. Любой дисконт противоречит самой сути бизнес-модели. РЯДЫ – первый российский лоукостер, который предлагает низкие цены каждый день. Наценка на товар всего лишь отбивает стоимость затрат, но не включает прибыль оптоклуба. Чтобы это осуществить, в РЯДАХ научились экономить на работе персонала.

Елена СТРЕЛЬЦОВА, генеральный директор ООО БигБокс - оптоклуб РЯДЫ:

Для того, чтобы люди успевали все делать, они должны делать меньше, чем в других местах. Действий должно быть меньше. Соответственно, мы не выкладываем на полки, вывезли - поставили. Если разобрать пример с увеличенной упаковкой, у нас достаточно много товара в упаковке, которая чуть больше, то её проще выкладывать, нужно меньше продавцов и меньше затраты на персонал.

Чем меньше размер упаковки, тем выше доля этой упаковки в стоимости товара – это давно известный маркетинговый ход. В РЯДАХ много больших нестандартных упаковок. Это позволяет снизить закупочную цену и соответственно стоимость для покупателя. На чем же тогда зарабатывает лоукостер? Вся прибыль складывается из продажи клубных карт. Покупая программу лояльности, вы, по сути, становитесь обладателем абонемента на подобие фитнес-клуба – и получаете доступ к покупке товара по стабильно низким ценам. С 18 марта этого года РЯДЫ полностью перешли на клубный формат. Теперь сделать покупку без карты невозможно, для удобства покупателей лоукостер представил новую линейку клубных карт с возможностью выбора конкретного оптоклуба и времени посещения.

Елена СТРЕЛЬЦОВА, генеральный директор ООО БигБокс - оптоклуб РЯДЫ

Цель этой программы – структурировать отношение с потребителем и обеспечить, чтобы условия покупки были максимально комфортными для покупателей. Казалось бы, при чем тут карты? Они содержат несколько параметров. У нас есть временной интервал: есть ночь, будни и 24\7, будни с понедельника по пятницу и ночная карта с 22 до 11 тоже она работает 7 дней в неделю, но только ночью. Зачем? Количество покупателей, которые приходят в магазин в субботу может отличаться от понедельника в 4 раза.

Срок действия клубной карты – 1 год. По истечению этого срока абонемент нужно продлевать, также есть ограничения по годовой сумме покупок. Что делает бесполезной передачу карты другим лицам. Без ограничения и абсолютно бесплатно могут закупаться в РЯДАХ многодетные семьи. Для них оптоклуб предусмотрел специальную социальную программу. Все карты многодетным семьям продлеваются автоматически и выдаются безвозмездно.

Елена СТРЕЛЬЦОВА, генеральный директор ООО БигБокс - оптоклуб РЯДЫ

Их всегда очень приятно видеть, когда мероприятия проводим. Эти детки приходят с бантиками в платьях, их много. Прямо наша целевая аудитория: домохозяйства. У нас цена без прибыли и большие упаковки. Получается, что мы им по себестоимости продаем, потому что за карты мы с них денег не берем.

На сегодняшний день в оптоклубе 72 тысячи держателей клубных карт. До конца текущего года РЯДЫ планируют увеличить количество посетителей в разы. При этом в каждом оптоклубе есть предельное количество участников – 50-60 тысяч человек. Когда клуб достигает максимальной вместимости, продажа абонементов в него прекращается, а значит надо вставать в лист ожидания – к слову РЯДЫ единственный гипермаркет, в котором вам вернут стоимость клубной карты, если вы отказались от участия. Предугадывая рост популярности РЯДОВ, компания приобрела несколько участков по соседству с первыми оптоклубами, на которых будут строить новые гипермаркеты.