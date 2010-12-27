Правительство собирается оптимизировать российскую медицину

Государство хочет увеличить эффективность медицинской системы.

Сейчас в России идет обсуждение вопроса об оптимизации системы обязательного медицинского страхования, заявляет заведующий кафедрой менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Константин Ордов.

На днях стало известно, что Минфин, Центробанк РФ и крупные страховые компании обсуждают перспективы реформы системы обязательного медицинского страхования. Суть реформы - часть ответственности государства за здоровье граждан может быть перемещена на страховые компании, поскольку в Минфине считают, что роль этих структур в данной отрасли недостаточна.

В результате, в России количество услуг и их характер определяются непрозрачно, что вызывает "конфликт интересов", сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Ордов отмечает, что "для России проблема не является острой" и у неё "есть определенное время, чтобы выработать оптимальное решение".

Однако, Россия постоянно подтверждает обязательства по выполнению всех социальных программ, поэтому неудивительно, что сегодня в государстве просчитываются варианты для оптимизации таких расходов.

"Все это следует из того, что государство не собирается отказываться от своего статуса гаранта минимального набора медицинских услуг, которые любой гражданин России может получить, находясь в любой точке нашей страны. При этом, в России происходят и негативные процессы – сокращается количество деревень, возрастает проблема с доступностью медицины, что требует новых затрат и увеличивает весь комплекс проблем данной отрасли", - констатирует Ордов.