Новая волоконно-оптическая магистраль соединит Москву и Петербург

Новая линия будет введена в эксплуатацию поэтапно.

Петербург и Москву соединили путём постройки новой оптической магистрали. Компания "Ростелеком" успешно завершила второй этап строительства Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA Next). Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

По словам Казарина, оператор уже объявил о готовности линии к началу коммерческой эксплуатации. Общая протяженность этого участка сети составляет 765 км.

Новая ВОЛС проложит свой путь через самые крупные города России, свяжет восточные и западные границы страны и выйдет к границам Китая и Монголии. Её создание ставит целью удовлетворение быстрорастущих потребностей рынка в инфраструктуре волоконно-оптических линий связи для развития цифровой экономики России.

Новая линия будет введена в эксплуатацию поэтапно. В результате общая длина наземного участка в Российской Федерации составит около 11 тыс. км, что станет рекордным для магистральных наземных линий связи по всему миру.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)