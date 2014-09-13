Опровержение: обстоятельства инцидента на "СКА Арене" от 4 декабря 2023 года

Электромонтажник упал со здания во время проведения работ.

В понедельник, 4 декабря, на Piter.tv была опубликована новость, в которой сообщалось, что с крыши "СКА Арены" упал сотрудник компании ООО "Майдлинг". В ходе проверки выяснилось, что пострадавший никогда не работал в данной компании. В связи с этим Piter.tv приносит извинения юридическому лицу и официально опровергает опубликованный факт.

Электромонтажник упал со здания во время проведения работ. 23-летнего мужчину доставили в НИИ скорой помощи. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом лучезапястного сустава, закрытый перелом костей таза, повреждение костей бедра и ребер. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мужчина упал случайно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Госстройнадзор