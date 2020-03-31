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Опровергнут опасный миф о коронавирусе

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Американские ученые проверили статистику зараженных инфекцией.

Опровергнут опасный миф о коронавирусе. Об этом рассказали представители Медицинского центра Стэнфордского университета в США. Ранее появились слухи о том, что каждый пятый пациент с коронавирусом заражается другими респираторными вирусами. А каждый десятый пациент с симптомами респираторного заболевания на самом деле имеет COVID-19. На самом деле эта информация - ложная. Американские ученые опровергли эту статистику.

Однако если человек болеет респираторным заболеванием, это не значит, что он не может заразиться коронавирусом. Согласно данным медиков, из 562 пациентов с подозрением на COVID-19 он подтвердился у 49 человек.

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса.

Теги: коронавирус, миф, ученые
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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