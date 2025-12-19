Опрошенные россияне недовольны стоимостью мобильной связи

Раскрыты самые раздражающие факторы в работе сотовых компаний России.

Граждане России считают главными раздражающими факторами в работе мобильных операторов навязывание дополнительных услуг, плохую связь и высокую стоимость. Такими результатами по итогам проведенного социологического опроса поделились представители исследования агрегатора услуг сотовой связи "Экомобайл". В тексте документа, распространенного пресс-службой компании, упоминается что более половины населения страны (52 процента) считают самым раздражающим фактором в работе мобильных операторов навязывание дополнительных услуг: подписок, сервисов. Люди уверены, что такие операции подключаются автоматически или предлагаются абоненту без очевидной необходимости. Далее в антирейтинге указываются плохая связь в отдельных локациях, высокая стоимостью оплаты, работа службы технической поддержки, сложности при смене оператора и неудобный интерфейс у мобильных приложений.

Порядка 49 процентов опрошенных объяснили, что не меняли оператора за последние пять лет, а 18 процентов меняли оператора всего один раз. Еще 11 процентов изменили мобильного оператора два раза и более, а 10 процентов переходили между тарифами, не меняя оператора. Также 13 процентов респондентов одновременно пользовались услугами нескольких сотовых компаний.

Однако данные показывают, что это не всегда означает полную удовлетворенность сервисом. Каждый третий россиянин (34%) допускает смену оператора из-за плохого качества связи. В числе возможных причин перехода респонденты также называют более выгодное ценовое предложение (42%) и смену региона проживания (18%). итоги исследования

Известно, что данный опрос проведен при помощи онлайн-сервиса "Яндекс взгляд" в декабре 2025 года. Его участниками стала одна тысяча респондентов.

Петербуржцы оценили шансы на карьерный рост в 2026 году.

Фото: Piter.tv