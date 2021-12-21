Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Россияне рассказали о том, как относятся к президенту, кабинету министров и партиям в Госдуме.

Абсолютное большинство (79,2 процентов) россиян доверяют главе государства Владимиру Путину. Еще 76,5 процентов респондентов одобряют работу президента. Соответствующие данные приведены по результатам социологического опроса от аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его официальном сайте. Эксперты указали, что восемь из десяти (79,2 процентов) опрошенных заявили, что доверяют политическому лидеру России, а недоверие президенту выразили 15,9 процентов россиян. Одобряют деятельность Путина 76,5 процентов опрошенных граждан, не одобряют - 14,2 процента.



Работу федерального правительства страны за минувшую неделю положительно оценили 51 процент опрошенных, а отрицательно - 19 процентов. При этом о доверии премьер-министру России Михаилу Мишустину заявили 60,1 процент респондентов, а еще 18,2 процентов ответили, что скорее не доверяют чиновнику. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, 34,7 процент граждан назвали "Единую Россию", 10,5 процентов - ЛДПР, 9,3 процентов - КПРФ, 7,8 процентов - "Новые люди" и 4,2 процента указали на движение "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 9,7 процентов россиян сообщили о непарламентских партиях.

Известно, что инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" организован в период с 11 по 17 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Методом опроса стало телефонное интервью по случайной выборке из отечественных мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.

Путин посетит Индию с визитом к концу года.

Фото: Kremlin.ru