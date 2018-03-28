Петербуржцы: "Торговым центрам нужны честные управленцы и независимые волонтеры!"

"Piter.TV" спросил у петербуржцев, комфортно ли они себя чувствуют в местах большого скопления людей.

Сегодня, 28 марта, в России день траура по погибшим в Кемерово. В Северной столице проходят массовые акции памяти жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Корреспонденты "Piter.TV" спросили у петербуржцев, что они чувствуют после трагедии, заходя в торговые центры города. Многие люди поделились с нами мнением: что нужно делать, чтобы такие трагедии больше не случались.

"Я считаю, что необходимо собрать независимых волонтеров, которые время от времени будут проверять торгово-развлекательные центры"

"Президент правильно сказал - халатность на местах."

Напомним, что в минувшее воскресенье, 25 марта, в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово случился пожар. Огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров. В результате случившегося произошло обрушения потолка над кинотеатром. Под обломками погибли зрители, среди которых были дети. Всего в трагедии погибли 64 человека.