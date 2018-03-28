Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 20:23
0
alexandra08
158
Код вставки плеера

Петербуржцы: "Торговым центрам нужны честные управленцы и независимые волонтеры!"

0
 
 

"Piter.TV" спросил у петербуржцев, комфортно ли они себя чувствуют в местах большого скопления людей.

Сегодня, 28 марта, в России день траура по погибшим в Кемерово. В Северной столице проходят массовые акции памяти жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Корреспонденты "Piter.TV" спросили у петербуржцев, что они чувствуют после трагедии, заходя в торговые центры города. Многие люди поделились с нами мнением:  что нужно делать, чтобы такие трагедии больше не случались. 

"Я считаю, что необходимо собрать независимых волонтеров, которые время от времени будут проверять торгово-развлекательные центры"

"Президент правильно сказал - халатность на местах."

Напомним, что в минувшее воскресенье, 25 марта, в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово случился пожар. Огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров. В результате случившегося произошло обрушения потолка над кинотеатром. Под обломками погибли  зрители, среди которых были дети. Всего в трагедии погибли 64 человека. 

Теги: акция памяти кемерово спб , день траура , зимняя вишня в кемерово , пожар в тц зимняя вишня
Категории: Новости СПб Новости России Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5