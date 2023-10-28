В Нижнем Тагиле у частично обрушившегося дома появился стихийный мемориал

Жители Нижнего Тагила в Свердловской области организовали стихийный мемориал в память о погибших в результате частичного обрушения многоквартирного дома по улице Сибирской. Напомним, что трагедия вызвана хлопком газовоздушной смеси на территории здания. Соответствующее заявление сделал в собственном аккаунте в Telegram глава российского города Владислав Пинаев.
Стихийный мемориал у разрушенного дома на Сибирской. Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки.
Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила
Напомним, что суббота, 3 августа, объявлена местными властями днем траура по жертвам взрыва в многоквартирном доме
Из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле спасли кота.
Фото и видео: Официальный Telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева
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