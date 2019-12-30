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Опрос: чем петербуржцам запомнился 2021 год

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Жители города рассказали о самых ярких событиях в уходящем году.

Piter.TV провел опрос среди петербуржцев, они поделились впечатлениями о 2021 годе. Многие подчеркивают,  уходящий год порадовал здоровьем близких и друзей, а также благополучием в семье.    

Все хорошо: мы живем под мирным небом без всяких проблем, чувствуем заботу государства о нас, но, конечно, больше всего запомнилось, что в семье все хорошо. 

Совсем недавно у меня родился второй сын. Для меня это хорошее событие. 

Жители города также показали умение радоваться мелочам, для некоторых самым ярким событием года стало спасение котенка с улицы и получение шведского гражданства. Есть и те, кто в 2021 году поверил в настоящее чудо благодаря врачам.

Знакомство с некоторыми замечательными людьми, вот это самое главное. Это доктора, потрясающие люди и замечательные врачи. Они лечили всех, они лечили самого дорогого для меня человека, это очень хорошо!

Редакция Piter.TV поздравляет всех гостей и жителей Петербурга с наступающим Новым годом и Рождеством и искренне желает еще больше радостных и ярких моментов в 2022 году!

Видео:Piter.TV

Фото: pexels.com

Теги: итоги 2021 года, новый год
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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