Опрос: чем петербуржцам запомнился 2021 год

Жители города рассказали о самых ярких событиях в уходящем году.

Piter.TV провел опрос среди петербуржцев, они поделились впечатлениями о 2021 годе. Многие подчеркивают, уходящий год порадовал здоровьем близких и друзей, а также благополучием в семье.

Все хорошо: мы живем под мирным небом без всяких проблем, чувствуем заботу государства о нас, но, конечно, больше всего запомнилось, что в семье все хорошо.

Совсем недавно у меня родился второй сын. Для меня это хорошее событие.

Жители города также показали умение радоваться мелочам, для некоторых самым ярким событием года стало спасение котенка с улицы и получение шведского гражданства. Есть и те, кто в 2021 году поверил в настоящее чудо благодаря врачам.

Знакомство с некоторыми замечательными людьми, вот это самое главное. Это доктора, потрясающие люди и замечательные врачи. Они лечили всех, они лечили самого дорогого для меня человека, это очень хорошо!

Редакция Piter.TV поздравляет всех гостей и жителей Петербурга с наступающим Новым годом и Рождеством и искренне желает еще больше радостных и ярких моментов в 2022 году!

Видео:Piter.TV

Фото: pexels.com