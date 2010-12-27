ГЖИ Петербурга выделила самые недовольный районы

В сентябре в Петербурге подали 2421 жалобу.

За сентябрь 2018 года в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга пришло 2421 обращение граждан. Это на 276 обращений меньше, чем в сентябре 2017 года (2697). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

От жителей Невского района – 257 (9,5%), от Центрального – 280 (11,6%) обращений, от Выборгского – 177 (7,3%), от Красногвардейского – 174 (7,2%), от Приморского – 171 (7,1%) обращение. Пресс-служба Госжилищной инспекции

Больше всего петербуржцев волновали вопросы, связанные с содержанием общего имущества многоквартирных домов, 873 обращения (36,1% от общего числа). На втором месте вопрос, связанный с неверным расчетом стоимости коммунальных услуг – 566 (23,4%). Третий самый популярный вопрос касался управления многоквартирными домами – 291 (12%).

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