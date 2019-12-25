Стали известны победители Всероссийского педагогического диктанта

Всего в акции приняли участие несколько тысяч педагогов из 70 регионов страны.

В октябре в России прошел первый Педагогический диктант. Площадками мероприятия стали вузы многих городов, в том числе Петербурга. В диктанте участвовали несколько тысяч педагогов со всей страны (70 регионов). Среди них лауреаты и победители конкурса Учитель года России. Цель диктанта – объединение учителей и педагогов-экспертов для инициативной проверки своих компетенций в профессиональных областях знаний. Об этом сообщили в пресс-службе мультимедийного исторического парка "Россия – моя история".

В основу текста для диктанта легли фрагменты книги Корнея Ивановича Чуковского. Участники размышляли на тему "Как думают дети" и искали решения нескольких нетиповых педагогических задач. Работы оценивали эксперты из 33 вузов страны. Оценивалось умение педагогов осмыслять собственный профессиональный опыт, применять его к решению нетиповых задач, умение мыслить нешаблонно, находить нестандартные самостоятельные решения.

Победили 118 педагогов из Волгограда, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска, Перми, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Сургута, Челябинска, Тюмени, Махачкалы, Южно-Сахалинска и Ставрополя: 18 человек из онлайн формата и 100 из очного формата.

В Петербурге диктант писали на базе исторического парка. Тама абсолютным лидером стала Богайцева Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Петербурга.

Призерами также стали учителя школ и гимназий №№ 24, 643, 272, 777, 500.

Фото: пресс-служба мультимедийного исторического парка "Россия – моя история"