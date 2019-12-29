Это чуть больше 70 тысяч рублей.

Определён уровень дохода, с которым комфортно выплачивать ипотеку. Он назван в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно документам, комфортный семейный доход для выплаты ипотеки базируется в районе 70,7 тысячи рублей. С августа 2019-го данный показатель снизился более чем на 6%. Тогда он был 75,6 тысяч.

По статистике, больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве. Там для нормальной выплаты жилищного кредита семье нужен доход в 158,4 тысячи рублей.

После идут Московская область, Санкт-Петербург, Приморский край и Ленобласть.

Ранее мы рассказывали, что "Сбербанк" 8 раз снижал ставки по ипотеке за 2019 год.