Для завершения строительства ЖК "На Королёва" выбрали нового подрядчика

Достраивать дом "СУ-155" будет компания ООО "СМУ №1".

Для завершения работ в жилом комплексе "На Королева", который находится в Приморском районе Сантк-Петербурга, выбрали нового подрядчика. Достраивать дом "СУ-155" будет компания ООО "СМУ №1". Договор планируют подписать до конца января после всех согласований. Об этом сообщает пресс-служба "РК Строй".

На данный момент подрядчики проводят подготовительные работы, также готовятся дорожные карты детализированными видами и сроками работ. В феврале 2019 года планируют возобновить рабочие совещания с дольщиками.

Дом должны ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Ранее подрядная организация ООО "СПК-А" отказалась от выполнения договорных обязательств. В конце прошлого была проведена сверка расчётов и аудит работ на объекте. Группа компаний СУ-155" остановила строительство 9 домов в Санкт-Петербурге, в которых приобрели квартиры 4626 дольщиков.

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