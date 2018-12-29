Школьники просидели весь урок в противогазах за опоздание

Родители обратились к уполномоченному по правам ребенка Бурятии.

В Следкоме по Бурятии начали доследственную проверку в связи с информацией о том, что учитель ОБЖ наказал опоздавших на урок семиклассников, ​ заставив их сидеть на занятии в противогазах. Об этом сообщает СУ СК региона.

Ранее уполномоченному по правам ребенка Бурятии поступила жалоба от родителей учеников этого класса. Они рассказали, что их дети опоздали на урок, а учитель за это заставил их весь оставшийся уроки просидеть в противогазах. После жалобы уполномоченному педагог получил дисциплинарное взыскание.

Следственный комитет после проверки сможет дать правовую оценку действиям учителя.

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