Оперу "Война и мир" впервые покажут на Новой сцене Мариинки

На Новой сцене Мариинского театра впервые покажут оперу "Война и мир" режиссера Андрея Кончаловского.

Режиссер Андрей Кончаловский впервые поставит оперу "Война и мир" на Новой сцене Мариинского театра. В спектакле заняты 200 человек актерского состава, для которых были разработаны более тысячи костюмов. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что ранее Мариинка уже ставила культовое произведение Л. Толстого, но на исторической сцене. Тогда рабочим приходилось в течение пяти дней подготавливать подмостки и устанавливать декорации. Сейчас же процесс упростился. Однако, представители театра отметили, что общих вес новых декораций составляет более 60 тонн. Их укрепление занимает у инженеров до двух дней.

Эта опера написана по роману гигантскому, написана как киносценарий: эпизоды меняются друг за другом так быстро, что статическая оперная традиция затянула бы эту оперу на лишних два часа. Мне нужно было создать текучесть действия, его трансформацию из одной декорации в другую, происходящую на глазах у зрителей и незаметную для него. Земля и небо - вот два пространства, две сферы, первичные для человека, и они существуют в моей постановке как ее идея Андрей Кончаловский, режиссер

Опера по-прежнему показывается под музыку Сергея Прокофьева. Дирижерский пульт отдан Валерию Гергиеву. Солистами выступают Алексей Марков, Виолетта Лукьяненко и Евгений Акимов. Премьера намечена на 30 марта 2018 года.

Фото: сайт Мариинского театра

