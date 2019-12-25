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Оперштаб просит москвичей сократить количество контактов
Сегодня, 16:48
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matveyvn

Оперштаб просит москвичей сократить количество контактов

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В сложившейся ситуации следует бережно относиться к гражданам старшего возраста.

Столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса просит москвичей сократить количество контактов и использовать средства индивидуальной защиты. Об этом пишут "РИА Новости".

Члены штаба подчёркивают, что от сознательности граждан будет зависеть развитие эпидемиологической ситуации в городе.

В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте.

цитата из сообщения оперативного штаба

Подчёркивается, что в сложившейся ситуации следует бережно относиться к гражданам старшего возраста.

Ранее Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, москва, оперштаб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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