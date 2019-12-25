Оперштаб просит москвичей сократить количество контактов

В сложившейся ситуации следует бережно относиться к гражданам старшего возраста.

Столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса просит москвичей сократить количество контактов и использовать средства индивидуальной защиты. Об этом пишут "РИА Новости".

Члены штаба подчёркивают, что от сознательности граждан будет зависеть развитие эпидемиологической ситуации в городе.

В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. цитата из сообщения оперативного штаба

Подчёркивается, что в сложившейся ситуации следует бережно относиться к гражданам старшего возраста.

Ранее Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России.

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