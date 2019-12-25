Оперштаб просит москвичей сократить количество контактов

Столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса просит москвичей сократить количество контактов и использовать средства индивидуальной защиты. Об этом пишут "РИА Новости".
Члены штаба подчёркивают, что от сознательности граждан будет зависеть развитие эпидемиологической ситуации в городе.
В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте.
цитата из сообщения оперативного штаба
Подчёркивается, что в сложившейся ситуации следует бережно относиться к гражданам старшего возраста.
Ранее Путин оценил ситуацию с коронавирусом и ограничениями в России.
Фото: pixabay.com
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