Оперные солисты дадут гала-концерт в Большом зале филармонии Петербурга

На сцену выйдут пять оперных звезд.

В понедельник, 30 ноября, в Петербурге пройдет гала-концерт в сопровождении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением Евгения Хохлова. Об этом сообщает пресс-служба Филармонии.

Известно, что на сцену выйдут пять оперных звезд — Евгения Муравьева, Эвелина Смолина, Олеся Петрова, Алексей Татаринцев и Владислав Сулимский. Они исполнят популярные фрагменты из опер Чайковского, Моцарта, Верди, Бизе, Гуно, Делиба и Массне.

Отмечается, что соответствующий концерт является первым проектом нового культурного фонда FES и одновременно его презентация.

Ранее мы сообщали о том, что Ледовый дворец отменил все концерты до февраля.

Фото:vk.com/philharmoniaspb