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Оперные солисты дадут гала-концерт в Большом зале филармонии Петербурга
Сегодня, 13:33
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IRINA_CHALKINA

Оперные солисты дадут гала-концерт в Большом зале филармонии Петербурга

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На сцену выйдут пять оперных звезд.

В понедельник, 30 ноября, в Петербурге пройдет гала-концерт в сопровождении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением Евгения Хохлова. Об этом сообщает пресс-служба Филармонии. 

Известно, что на сцену выйдут пять оперных звезд — Евгения Муравьева, Эвелина Смолина, Олеся Петрова, Алексей Татаринцев  и Владислав Сулимский. Они исполнят популярные фрагменты из опер Чайковского, Моцарта, Верди, Бизе, Гуно, Делиба и Массне.

Отмечается, что соответствующий концерт является первым проектом нового культурного фонда FES и одновременно его презентация.

Ранее мы сообщали о том, что Ледовый дворец отменил все концерты до февраля.

Фото:vk.com/philharmoniaspb

Теги: большой зал, опера, филармония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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