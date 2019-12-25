Оперные солисты дадут гала-концерт в Большом зале филармонии Петербурга

В понедельник, 30 ноября, в Петербурге пройдет гала-концерт в сопровождении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением Евгения Хохлова. Об этом сообщает пресс-служба Филармонии.
Известно, что на сцену выйдут пять оперных звезд — Евгения Муравьева, Эвелина Смолина, Олеся Петрова, Алексей Татаринцев и Владислав Сулимский. Они исполнят популярные фрагменты из опер Чайковского, Моцарта, Верди, Бизе, Гуно, Делиба и Массне.
Отмечается, что соответствующий концерт является первым проектом нового культурного фонда FES и одновременно его презентация.
Ранее мы сообщали о том, что Ледовый дворец отменил все концерты до февраля.
Фото:vk.com/philharmoniaspb
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