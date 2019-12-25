Оперетта "Сильва"

Театр музыкальной комедии.

Театр музыкальной комедии покажет оперетту "Сильва". По сюжету артистка варьете Сильва Вареску влюблена в молодого аристократа Эдвина, но брак между ними невозможен из-за социального неравенства. Отец Эдвина просватал за него юную графиню Стаси, и свадьба вот-вот состоится. Но Стаси влюблена в юного графа Бони и с легкостью отказывается от навязанного замужества при первой же возможности.

Оперетта в трех действиях Имре Кальмана

Премьера состоялась 10 февраля 2007 года

Спектакль рекомендован для зрителей старше 12 лет

Спектакль идет с двумя антрактами.