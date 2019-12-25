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Оперетта "Сильва"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Оперетта "Сильва"

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Театр музыкальной комедии.

Театр музыкальной комедии покажет оперетту "Сильва".  По сюжету артистка варьете Сильва Вареску влюблена в молодого аристократа Эдвина, но брак между ними невозможен из-за социального неравенства. Отец Эдвина просватал за него юную графиню Стаси, и свадьба вот-вот состоится. Но Стаси влюблена в юного графа Бони и с легкостью отказывается от навязанного замужества при первой же возможности.

Оперетта в трех действиях Имре Кальмана
Премьера состоялась 10 февраля 2007 года
Спектакль рекомендован для зрителей старше 12 лет

Спектакль идет с двумя антрактами.

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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