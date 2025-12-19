  1. Главная
Оперетта "Граф Люксембург"
Сегодня, 19:00
140
Оперетту представят 16 января в Театре музыкальной комедии. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

По сюжету в мастерской художника Рене фон Люксембурга в Париже веселится богема. Во время праздника прозвучала новость о том, что певица Анжель Дидье, по которой сходит с ума весь город, выходит замуж за старого князя. Однако он предлагает графу сделку: тот получает крупную сумму и в тайне женится на Анжель, чтобы тут же развестись с ней, одарив титулом графини. 

Но мимо пролетел купидон, пронзивший сердца новоиспеченных молодоженов, как только они встретились. 

Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии

