Оперетта "Баронесса Лили"

Театр музыкальной комедии.

Театр музыкальной комедии покадет оперетту "Баронесса Лили". Награды: Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" в номинации "Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле" (з.а. РФ Валентина Кособуцкая).

Среди пятнадцати произведений композитора "Баронесса Лили" наиболее известна и популярна в Венгрии. В ней использован весьма традиционный эффектный и бесхитростный опереточный сюжет.

Постановщик – Аттила Береш (Венгрия)

Музыкальный руководитель – заслуженный артист России Андрей Алексеев

Художник – Дьёрдь Батони (Венгрия)

Балетмейстер – Йоханна Бодор (Венгрия)

Премьера состоялась 29 мая 2007 года.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:Театр музыкальной комедии