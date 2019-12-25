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Оперетта "Баронесса Лили"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Оперетта "Баронесса Лили"

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Театр музыкальной комедии.

Театр музыкальной комедии покадет оперетту "Баронесса Лили". Награды: Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" в номинации "Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле" (з.а. РФ Валентина Кособуцкая).

Среди пятнадцати произведений композитора "Баронесса Лили" наиболее известна и популярна в Венгрии. В ней использован весьма традиционный эффектный и бесхитростный опереточный сюжет.

Постановщик – Аттила Береш (Венгрия)
Музыкальный руководитель – заслуженный артист России Андрей Алексеев
Художник – Дьёрдь Батони (Венгрия)
Балетмейстер – Йоханна Бодор (Венгрия)

Премьера состоялась 29 мая 2007 года.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:Театр музыкальной комедии

Теги: оперетта, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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