Оперетта "Баронесса Лили"

Театр музыкальной комедии покадет оперетту "Баронесса Лили". Награды: Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" в номинации "Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле" (з.а. РФ Валентина Кособуцкая).
Среди пятнадцати произведений композитора "Баронесса Лили" наиболее известна и популярна в Венгрии. В ней использован весьма традиционный эффектный и бесхитростный опереточный сюжет.
Постановщик – Аттила Береш (Венгрия)
Музыкальный руководитель – заслуженный артист России Андрей Алексеев
Художник – Дьёрдь Батони (Венгрия)
Балетмейстер – Йоханна Бодор (Венгрия)
Премьера состоялась 29 мая 2007 года.
Спектакль идет с одним антрактом.
Фото:Театр музыкальной комедии
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