В Петербурге оператору связи грозит штраф за пропуск звонков аферистов

На номер телефона 24-летней потерпевшей поступило пять телефонных звонков якобы от сотрудников службы безопасности банка, в результате которых неустановленными лицами у девушки было похищено более 1,9 млн рублей.

Оператору связи грозит штраф за пропуск звонков аферистов. Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства в области связи.

По версии следствия, в сентябре 2022 года на номер телефона 24-летней потерпевшей поступило пять телефонных звонков якобы от сотрудников службы безопасности банка, в результате которых неустановленными лицами у девушки было похищено более 1,9 млн рублей.

Прокуратура установила, что телефонное соединение с девушкой инициировано через техническое оборудование конкретного оператора связи. При этом, звонившие использовали подменный номер телефона. Российский оператор связи, отслеживая телефонные соединения, не предпринял мер к блокировке звонка с подменного номера.

Прокурор возбудил в отношении оператора связи дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи). Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash.com (Jonas Leupe)