Операторы связи просят налоговый вычет на развитие сети

В том числе для развития 5G.

Операторы связи попросили распространить инвестиционный налоговый вычет для строительства новых сетей, в том числе для развития 5G. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, который разработало Минцифры России совместно с участниками рынка.

Как сообщил изданию источник, льготы предназначены должны быть для всех сетей связи, причем это не должно зависеть от оборудования. По мнению источника, это необходимо, чтобы развивались сети, дата-центры и в целом цифровая инфраструктура. Данная мера поможет построить больше инфраструктуры в рамках планируемых бюджетов примерно на 10-15%.

Сообщается, что документ скоро могут представить на рассмотрение президиума комиссии правительства по цифровому развитию.

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